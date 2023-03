Israele: nuovo sabato di protesta in tutto il Paese contro la riforma della giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Per il dodicesimo sabato consecutivo in Israele i manifestanti sono scesi in piazza in 150 diverse località per protestare contro la riforma della giustizia voluta dal governo di Benjamin Netanyahu. Da nord a sud del Paese e a Tel Aviv migliaia di manifestanti sono confluiti nelle strade per invitare il governo a fare marcia indietro sulla riforma della giustizia che limiterà il potere dei giudici a favore della maggioranza dell’esecutivo. Nel nord del Paese, gli agenti di polizia hanno utilizzato i cannoni ad acqua contro i manifestanti. In precedenza, oltre 1.000 manifestanti, guidati da un gruppo che rappresenta i militari riservisti, hanno protestato davanti alla casa del ministro della Difesa, Yoav Gallant, a Moshav Amikam, nel nord di Israele. "Gallant, che tace per paura, che si rende conto di essere responsabile della disintegrazione dell'esercito, che sa che i soldati saranno giudicati all'Aia, che dà una mano alla dittatura", hanno dichiarato i manifestanti. Sempre più riservisti – che sono una parte fondamentale delle attività di routine dell'esercito, anche nelle unità di vertice – hanno avvertito che non saranno in grado di prestare servizio in un Israele non democratico. Le manifestazioni in corso oggi precedono una "settimana di paralisi" a livello nazionale da parte dei manifestanti che inizierà domani, 26 marzo. I leader della protesta hanno annunciato piani per manifestazioni mirate contro ministri e parlamentari domenica e lunedì, e hanno promesso manifestazioni di massa in "giorni di paralisi" mercoledì e giovedì, inclusa una "gigantesca protesta" alla Knesset, il parlamento, a Gerusalemme mercoledì.(Res)