Sicurezza: Piantedosi, lunedì incontro per allargare perimetro controlli aree stazioni

- I controlli speciali delle aree delle grandi stazioni di Milano Centrale, Roma Termini e Napoli si allargheranno alle aree circostanti anche con il potenziamento degli agenti. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi intervendo alla scuola di formazione politica della Lega in corso a Milano. "Lunedì avrò un incontro nelle tre città principali con le autorità di Polizia e anche i sindaci per individuare delle aree di controllo più estese nelle aree che includono le stazioni, ricavare" un perimetro "quasi fosse una città nella città, assoggettato a una pianificazione del controllo del territorio". "Abbiamo impiegato decine di migliaia di uomini e stiamo valutando uno spostamento di risorse per rafforzare la sicurezza nei luoghi che abbisognano di più", ha concluso il ministro .(Rem)