Migranti: Piantedosi, non arretreremo rispetto a mettere sotto controllo il fenomeno

- "Noi non arretreremo rispetto a un auspicio di mettere sotto controllo il fenomeno migratorio. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi intervendo alla scuola di formazione politica della Lega in corso a Milano ricordando che "si rischia un incremento della criminalità non tanto per l'arrivo degli stranieri, ma per gli arrivi incontrollati, che sono il brodo di coltura in cui attecchiscono organizzazioni criminali"."Sicuramente esiste una traiettoria che va tenuta sotto attenzione in questi giorni di grande crisi del controllo dei confini", ha concluso Piantedosi. (Rem)