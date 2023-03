Migranti: Emergency, tre operazioni di soccorso in meno di dieci ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver messo in salvo, all’alba di sabato 25 marzo 2023, 78 persone, la nave Life Support di Emergency ha terminato una seconda e poi una terza operazione di soccorso nella mattinata dello stesso giorno con il coordinamento delle autorità italiane. In questi due ultimi interventi – riferisce una nota – sono state messe in salvo rispettivamente 38 e 45 persone, alla deriva da oltre 24 ore su imbarcazioni che versavano in condizioni estreme. “Le barche erano in attesa di soccorsi già da 24 ore, in una situazione drammatica: due natanti di ferro di 7 e 8 metri, al limite della galleggiabilità e che rischiavano di capovolgersi da un momento all’altro”, commenta Emanuele Nannini, capo missione della Life Support, che aggiunge: “I pescherecci che avevano lanciato l’allarme avevano già segnalato alle autorità, diverse volte e con apprensione, che a bordo erano presenti numerosi bambini e neonati che non mangiavano e bevevano da ore, così come le due donne in stato di gravidanza”. (segue) (Com)