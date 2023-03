Iraq-Francia: telefonata tra premier Al Sudani e Macron, focus su economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Iraq, Mohammed Shia' al Sudani, ha ricevuto oggi una telefonata dal presidente francese, Emmanuel Macron, in cui ha evidenziato i modi per rafforzare le relazioni politiche ed economiche bilaterali. Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa di Al Sudani. "Il primo ministro ha ribadito l'impegno dell'Iraq a stabilire relazioni economiche produttive che contribuiscano alla costruzione di infrastrutture e ad aprire le porte agli investimenti e alla partnership a tutti gli amici, nel quadro di un efficace programma di governo economico e di servizio pubblico", si legge nella dichiarazione. Da parte sua, Macron ha elogiato le crescenti relazioni tra i due Paesi amici in vari campi e il crescente livello di cooperazione nella costruzione di partenariati economici che contribuiscano a servire gli interessi reciproci, in modo da valorizzare i progetti di sviluppo dei due Paesi e promuovere la prosperità dei loro popoli, prosegue la nota. (Res)