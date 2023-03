Cina-Nuova Zelanda: ministra Esteri Mahuta a Pechino, "preoccupata" per tensioni in stretto Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri della Nuova Zelanda, Nanaia Mahuta, ha espresso preoccupazione per i recenti sviluppi nel Mar Cinese Meridionale e per le crescenti tensioni nello Stretto di Taiwan. Lo riferisce in una nota il ministero degli Esteri, nel quadro della visita di quattro giorni che Mahuta ha avviato in Cina, la prima nel Paese di un ministro neozelandese dal 2019. Mahuta ha anche incontrato il massimo diplomatico cinese, Wang Yi, e diversi leader aziendali. Nell'incontro, Mahuta ha ribadito la condanna della Nuova Zelanda per l'invasione russa dell'Ucraina e definito la Cina "un alleato chiave" della Russia, mentre entrambi hanno criticato gli Stati Uniti e la Nato "per aver minato la stabilità globale". Infine, durante il colloquio avuto con l'omologo cinese Qin Gang Mahuta ha "preso atto delle profonde preoccupazioni della Nuova Zelanda per quanto riguarda la situazione dei diritti umani nello Xinjiang e l'erosione dei diritti e delle libertà a Hong Kong". (Cip)