Russia: Putin, amplieremo uso di valute che riteniamo affidabili

- La Russia amplierà l'uso di quelle valute che considera affidabili. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista sul canale televisivo "Rossiya 24". "I nostri partner sono felici di concordare con noi per regolare i conti in yuan. I Paesi produttori di petrolio del Medio Oriente hanno detto che vogliono anche fare accordi in yuan", quindi "espanderemo l'uso di quelle valute che sono affidabili". Sì, comprendiamo che il dollaro ha alcuni vantaggi oggi, ci sono alcune restrizioni sulle valute che usiamo, non solo lo yuan, ma anche altre valute. Ma ogni Paese è interessato a rafforzare la propria valuta nazionale, e tutti i Paesi si adopereranno per questo", ha detto Putin. (Rum)