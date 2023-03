Diritti: Gualtieri, sono a fianco della comunità Lgbt+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è a fianco della comunità lgbt+ romana che si ritroverà domani pomeriggio a piazza Santi Apostoli. "Come già accaduto a Milano, sarà anche questa una piazza di civiltà. Un presidio organizzato per ribadire la necessità che il Parlamento si assuma la responsabilità di approvare al più presto una legge che riconosca pieni diritti per i bambini e le bambine delle famiglie arcobaleno". Lo scrive su Facebook lo stesso sindaco Gualtieri. "Bambini in carne e ossa che vivono nelle nostre città, frequentano le nostre scuole e che come Sindaci abbiamo il dovere di tutelare garantendogli serenità e piena cittadinanza", aggiunge il sindaco. È per questo "che in queste settimane ho portato avanti il dialogo con molti sindaci del nostro Paese. Ci sentiremo ancora all’inizio della prossima settimana per fare insieme un punto finale sulle possibili iniziative da intraprendere collettivamente, nell’esclusivo interesse dei minori a partire dal tema degli ostacoli alla trascrizione e alla registrazione dei figli di coppie di donne, non riconducibili a una gestazione per altri, chiaramente esclusa dalla legge e che nessuno sta chiedendo di legalizzare - spiega il sindaco -. In attesa di una auspicabile soluzione legislativa come Roma Capitale faremo intanto la nostra parte procedendo alla trascrizione integrale dei certificati di nascita costituiti all’estero con due mamme, fattispecie per la quale riteniamo l’indirizzo della giurisprudenza molto chiaro", conclude Gualtieri. (Rer)