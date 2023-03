Milano: De Corato (Fd'I), bene operazione Nas in zona navigli, dimostra cambio linea del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noto con piacere che, con il nuovo governo, si sono intensificate le azioni delle forze dell'ordine sia nelle stazioni, che come successo ieri, anche presso i navigli". Lo afferma in una nota l'On Riccardo De Corato, commenta l'operazione dei Nas svolta presso i navigli ieri sera. "Questo dimostra che quando c'è la volontà politica, una reazione di fronte all'evidente problema sicurezza di Milano è possibile; al contrario la dove questa non è presente, perché il sindaco che è convinto che Milano sia una città sicura, non vi è alcuna azione svolta da parte delle forze dell'ordine sotto il suo controllo, ossia la polizia locale. E' evidente che il protocollo d'intesa che il sindaco ha firmato con la prefettura tempo fa, era solo un'operazione di facciata: per Sala Milano resta una città sicura, e infatti i risultati sono evidenti a tutti" conclude De Corato.(Com)