Rifiuti: Bonessio (Ev Roma), insieme a comitati e cittadini contro inceneritore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'enorme dimensione dell'impianto ipotizzato da 600 mila tonnellate annue di rifiuti indifferenziati "avrà dunque come unico risultato quello di 'stoppare' la crescita della differenziata che a Roma, oltre ad essere di bassissima qualità, è ferma ormai da quasi 10 anni al 43 per cento - prosegue Bonessio -. Senza contare, inoltre, che gli agenti inquinanti emessi dall'inceneritore producono i loro effetti dannosi nel lungo periodo depositandosi anche a chilometri di distanza dall'impianto. L'unica via possibile è quella della riduzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia". Bonessio rinnova l'invito a nominare su Roma "un Comitato di livello internazionale, super-partes e costituito da massimi esperti mondiali che indichi per la Capitale una strategia sostenibile, improntata alla vera Economia Circolare, realizzabile in tempi medio brevi, con la costruzione di impianti medio-piccoli, a basso impatto ambientale e capaci di creare occupazione. Solo così sarà possibile affermare nuovi stili di vita che devono necessariamente guardare alla sostenibilità ambientale e sociale", conclude. (Com)