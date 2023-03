Roma: controlli Anzio, due arresti per maltrattamenti e spaccio droga, diverse sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due arresti per maltrattamenti in famiglia e spaccio di droga, con diverse sanzioni. I Carabinieri della compagnia di Anzio hanno eseguito un servizio ad alto impatto con il supporto dei militari delle compagnie del gruppo Frascati, del nucleo cinofili di Roma, del nucleo antisofisticazione e sanità e del nucleo ispettorato del lavoro. Nel corso del servizio sono stati eseguiti numerosi posti di controllo nel territorio del comune di Anzio, durante i quali sono state elevate 7 contravvenzioni al codice della strada, ritirata una patente e sequestrato un veicolo. Sono state inoltre controllate 5 attività commerciali, ove sono state riscontrate diverse mancanze. In due bar sono stati scoperti tre lavoratori a nero; di conseguenza è scattata anche la sanzione accessoria della sospensione dell'attività imprenditoriale. In un forno sono state riscontrate anomalie igienico/sanitarie e nella conservazione degli alimenti, a causa delle quali sono stati alienati quattro chili di prodotti. In un ristorante sono state rilevate anomalie per la gestione degli alimenti e per le procedure previste per l'haccp, con conseguente alienazione di circa 70 kg di prodotti ittici e semilavorati. Complessivamente, sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 28 mila euro. (segue) (Rer)