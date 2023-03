Roma: controlli Anzio, due arresti per maltrattamenti e spaccio droga, diverse sanzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contestualmente i Carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 35enne di origini centroafricane, come sostituzione della precedente misura degli arresti domiciliari in atto per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, nonostante fosse sottoposto alla misura a seguito di denuncia da parte della persona offesa, continuava con le sue condotte vessatorie e minacciose anche tramite l'utilizzo di applicazioni di messaggistica. Per questo motivo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Velletri. Inoltre, i militari hanno arrestato un 37enne per detenzione ai fini di spaccio poiché, a seguito di perquisizione domiciliare nei pressi del quartiere Zodiaco, eseguita con l'ausilio dell'unità cinofila, è stato trovato in possesso di: 39 grammi circa di marijuana; 5 bustina contenenti hashish di 12,1 grammi circa; 1 bustina contenente crack di 0.2 grammi; bilancino di precisione; numerose buste per il confezionamento; un taccuino ove erano riportati nomi e conti legati all'attività di spaccio; la somma di 550 euro, suddivisa in banconote di vario taglio. L'uomo è stato arrestato e tradotto presso il suo domicilio in attesa del giudizio direttissimo, al termine del quale ha patteggiato una pena di sei mesi. Infine, sono stati eseguiti numerosi controlli nei pressi della stazione ferroviaria di Lavinio Lido, al fine di prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti e varie tipologie di reati predatori. (Rer)