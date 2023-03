Migranti: De Corato, oggi raccolte centinaia di firme sostenere l'azione del governo contro gli scafisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con piacere ho partecipato a due banchetti, in corso Buenos Aires e presso Santa Maria del suffragio per sostenere l'azione del governo contro gli scafisti, e in particolare il decreto Flussi. Per troppi anni l'Italia è stata il bengodi di scafisti e trafficanti di esseri umani. I risultati sono stati sotto gli occhi di tutti: stazioni e grandi centri che diventati dei campi profughi e gravi problemi di sicurezza". Lo afferma. in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato Vice-Presidente della Prima Commissione della Camera a proposito della raccolta firme nei luoghi sopracitati in sostegno al governo (Com)