Spagna-Argentina: Sanchez e Borrell incontrano Fernandez per fare progressi su accordo Ue-Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice Iberoamericano in corso a Santo Domingo è un'opportunità per rafforzare i legami tra Europa e America Latina. Lo ha affermato su Twitter il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, che oggi, insieme all'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, ha incontrato il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, per fare progressi sull'accordo Ue-Mercosur. Sanchez ha definito tale accordo come una priorità della presidenza spagnola del Consiglio dell'Ue. (Spm)