Migranti: Tajani, dobbiamo sconfiggere i trafficanti di esseri umani

- Dobbiamo sconfiggere i trafficanti di esseri umani, che promettono "obiettivi irraggiungibili e sfruttano "la disperazione di persone che fuggono da guerre, dittature, situazioni economiche devastanti". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con la stampa a Trieste. Il ministro ha evidenziato l'importanza della "lotta ai trafficanti di esseri umani" e la "stabilità della regione dei Balcani, con una sempre maggior presenza dell'Italia". "I nostri militari sono una garanzia in molte parte dei Balcani per tutelare il rispetto delle regole", ha rilevato Tajani. Bisogna lavorare con altri Paesi in quest'area per garantire la stabilità, che vuol dire “riduzione delle violenze, rispetto delle regole” e “lotta ai mercanti di esseri umani e incremento dei flussi migratori regolari”, che significa “persone che possono venire a lavorare in Italia sulla base delle richieste dell'economia reale”, ovvero “industria e agricoltura”, ha detto ancora Tajani.(Res)