Nettuno: Anpi Roma in piazza contro evento fascista, "difendiamo Costituzione"

Stamattina al centro di Nettuno, in provincia di Roma, l'Anpi insieme alle forze politiche, i sindacati, le associazioni terriroriali, ha dato vita ad una manifestazione antifascista di risposta alla provocazione avvenuta al Campo della Memoria, dove alcuni gruppi neofascisti hanno celebrato la data del marzo 1919, quando vennero fondati i fasci di combattimento. Nettuno è la "città Medaglia d'Oro al Merito Civile per le sofferenze subite dalla popolaziome durante l'occupazione nazifascista e per il contributo dato alla Lotta di Liberazione. La piazza dell'Anpi era piena. Decine di cittadine e cittadini giunti anche dalle città vicine con bandiere e vessilli delle organizzazioni democratiche e con il tricolore dei partigiani hanno ribadito a gran voce che alla base della Repubblica e della democrazia c'è l'antifascismo e che la Costituzione nata dalla resistenza oggi più che mai deve essere applicata". E' quanto si legge in una nota dell'Anpi Roma. Presenti alla manifestazione anche le sezioni Anpi di Aprilia, Latina e della Polizia di Stato che hanno portato il loro importante sostegno e contributo.