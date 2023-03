Nettuno: Anpi Roma in piazza contro evento fascista, "difendiamo Costituzione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Rilanciata a gran voce la proposta "di scioglimento delle organizzazioni e dei movimenti che si richiamano al fascismo e la ferma condanna agli episodi di violenza, razzismo e antisemitismo che sono avvenuti negli ultimi tempi", continua la nota dell'Associazione partigiani. Tra i presenti anche il deputato del Pd Andrea Casu che nei giorni scorsi insieme ad altri parlamentari dem aveva fatto una interrogazione alla Camera chiedendo che l'adunata fascista venisse impedita. L'Anpi ringrazia quanti si sono impegnati nella battaglia, tra cui la consigliera Marta Bonafoni "che ha depositato una interrogazione in Consiglio regionale, i consiglieri Mattia, Marotta, Droghei e Valeriani che sono intervenuti dando sostegno all'iniziativa dell'Anpi, i partiti (Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana, Alternativa per Anzio, M5s, Partito democratico) che hanno preso parte all'evento insieme alla Cgil, alle associazioni Art.21, Cineclub La Dolce Vita e Baraonda, alla ReteNoBavaglio e alle cittadine e ai cittadini". Per l'Anpi "la piazza antifascista ha dato una importante e forte risposta, iniziata con l'intervento della presidente locale dell'Anpi Leda Cochi, memoria storica dell'antifascismo di Nettuno, che ha aperto la manifestazione. Questa iniziativa è un punto di partenza per l'impegno futuro che vedrà le forze antifasciste determinate nella lotta contro ogni forma di manifestazione che si richiami al regime fascista e al passato più terribile e oscuro che abbia mai vissuto il nostro paese. Ai nostri posti ci troverete, per la difesa e l'applicazione della Costituzione. Ora e sempre Resistenza", conclude la nota. (Com)