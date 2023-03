Balcani: Tajani, crediamo nella diplomazia economica per stabilità dell’area

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diplomazia economica, con la presenza di imprese italiane, può contribuire alla crescita e alla stabilità dell’area balcanica. Lo ha detto oggi a Trieste il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani. “Crediamo che esista una diplomazia economica che nell’area dei Balcani può vedere una presenza attiva e forte del nostro sistema imprenditoriale, con piccole e medie imprese e banche che possono favorire la crescita territoriale e la stabilità di un’area che per noi è di fondamentale importanza”, ha detto Tajani, sottolineando il ruolo dei business forum “per esportare il nostro know-how, non per delocalizzare, ma per internazionalizzare”. (Res)