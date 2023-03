Thailandia: partito Utn formalizza ricandidatura del premier uscente Prayut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Thailandia il Partito unito della nazione thai (Utn) ha ufficialmente formalizzato la ricandidatura del premier uscente Prayut Chan-o-cha a capo del governo alle elezioni in agenda il prossimo 14 maggio. Lo riferisce lo "Straits Times", precisando che Prayut è indicato come primo candidato del partito. "Ci offriamo volontari per rendere tutti il più felici possibile", ha dichiarato Prayut nel suo intervento ad un appuntamento di partito per presentare i candidati dell'Utn nei 400 collegi elettorali del Paese. “La cosa più importante è difendere il Paese e proteggere la principale istituzione della nazione. Per favore, fidatevi di me come avete sempre fatto", ha dichiarato il premier, affermando che se sarà eletto il prossimo governo continuerà il lavoro della sua attuale amministrazione "con mano ferma" e con lo slogan: "Hanno fatto, fanno e continueranno a fare". (segue) (Fim)