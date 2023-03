Thailandia: partito Utn formalizza ricandidatura del premier uscente Prayut (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ex generale che guida il Paese dal colpo di stato militare del 2014 contro il governo dell’allora primo ministro Yingluck Shinawatra, Prayut è appoggiato dalle forze armate. A sfidarlo sarà Paetongtarn Shinawatra, 36 anni, figlia dell’ex premier in esilio Thaksin e nipote di Yingluck, considerata favorita dai sondaggi: un’indagine pubblicata nel fine settimana dall’Amministrazione dell’Istituto nazionale di sviluppo (Nida) le attribuisce il 38,2 per cento dei consensi. Prayuth, col 15,65 per cento, è superato anche da Pita Limjaroenrat, leader del partito di opposizione Move Forward, al 15,75 per cento. Il veterano militare spera tuttavia di conquistare sostenitori con la promessa di prendersi cura del benessere delle persone e della stabilità del Paese e di proteggere la monarchia. (Fim)