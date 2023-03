Balcani: Tajani, prossimo business forum Italia-Serbia a Trieste nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo quello di Belgrado della scorsa settimana, si terrà a Trieste nel 2024 il prossimo business forum italo-serbo. Lo ha annunciato oggi nel capoluogo giuliano il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani. “La scorsa settimana a Belgrado c’erano circa 500 imprese tra italiane e serbe e abbiamo avuto ritorni molto positivi, per questo abbiamo già deciso di organizzare il prossimo business forum”. La scelta è ricaduta sulla città di Trieste “perché il Friuli Venezia Giulia è la regione che guarda più da vicino e che meglio conosce i Balcani”, ha spiegato il ministro. “Da regione di confine il Friuli Venezia Giulia sta diventando una regione centrale: in prospettiva il porto di Trieste potrà svilupparsi molto e le imprese regionali potranno avere una presenza in un’area che per noi è di grandissimo rilievo”. (Res)