Amministrative: Durigon (Lega), centrodestra ricostruirà Latina

- "Il buon governo del centrodestra ricostruirà Latina, che potrà contare sulla filiera regionale e nazionale in vista del centenario della città. La Lega sarà protagonista con Matilde Celentano, partendo dal programma elettorale presentato dal centrodestra e dal candidato sindaco Vincenzo Zaccheo alle ultime amministrative". Lo dichiara in una nota il senatore Claudio Durigon, coordinatore regionale della Lega nel Lazio. (Com)