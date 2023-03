Balcani: Tajani, stabilità area può contribuire a risolvere questione migratoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stabilità dei Balcani contribuirà a risolvere anche la questione migratoria. Ne è convinto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani . “Il governo italiano è riuscito a porre come elemento centrale di discussione in tutte le assise europee la questione migratoria, che non riguarda solo il corridoio mediterraneo, ma anche il corridoio balcanico”, ha detto oggi a Trieste. “Siamo favorevoli a flussi migratori regolari, con persone che possano venire a lavorare in base alle richieste dell’industria e dell’agricoltura, sapendo che sono persone che avranno un lavoro certo e potranno godere di tutte le tutele. In tutti gli incontri – ha aggiunto – abbiamo avuto rassicurazioni di un impegno forte da Croazia, Slovenia, Serbia, Bosnia Erzegovina, per contrastare l’immigrazione clandestina e i trafficanti di esseri umani”. (Res)