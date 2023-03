Migranti: Emergency, tre operazioni di soccorso in meno di dieci ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A bordo delle due imbarcazioni, erano presenti in tutto 83 persone, provenienti da Camerun, Congo, Costa d’Avorio, Guinea Conakry, Liberia, Mali, Mauritania, Senegal. Tra queste, due donne incinte di pochi mesi, 23 minori non accompagnati, quattro bambini. “I naufraghi avevano già passato tre giorni in navigazione, senza mangiare né bere e in posizione rannicchiata”, afferma Alberto Radaelli, soccorritore della Life Support, che prosegue: “Non si reggevano in piedi, abbiamo dovuto sollevarli a forza. Una volta messi in salvo a bordo della nave, due persone hanno avuto un mancamento. Tutti avevano addosso un forte odore di gasolio, a causa del rovesciamento di taniche a bordo”. Sul luogo era presente anche una terza imbarcazione in pericolo, il cui soccorso sarà effettuato dalla Guardia costiera italiana. Da quando ha iniziato le sue attività, la nave Life Support di Emergency è alla sua quarta missione. Al momento è in viaggio verso il porto, assegnatole dalle autorità italiane, di Ortona. Ha già informato le autorità della presenza di almeno altre quattro imbarcazioni in pericolo nella rotta tra la Tunisia e Lampedusa, ribadendo la propria disponibilità a supportare le autorità nelle operazioni di ricerca e soccorso. (Com)