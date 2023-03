Lavoro: ministero, colpo al caporalato digitale, oltre 1.600 rider identificati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione ha interessato 823 lavoratori stranieri e portato all’accertamento di 23 prestazioni lavorative fornite da persone con permesso di soggiorno irregolare. Oltre 900 gli agenti impiegati nell’operazione. Grande apprezzamento per il lavoro svolto dal Comando Carabinieri presso l’Ispettorato nazionale del Lavoro da parte del ministro Marina Calderone: “Mi complimento con il Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro per l’operazione che rientra nella più ampia attività di controllo e di repressione delle condotte illecite nel mondo del lavoro, soprattutto quelle che ledono la dignità delle persone perché legate a fenomeni di sfruttamento, caporalato e tratta”. (Com)