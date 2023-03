Milano: 2.500 cittadini hanno ritirato le piantine per la seconda edizione di Custodiscimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 2.500 i cittadini che hanno aderito a Custodiscimi, l'iniziativa congiunta di Forestami, Ersaf e Legambiente Lombardia, e che oggi si sono recati nei punti di ritiro - presso uno dei 9 Municipi del Comune di Milano o in uno dei 9 comuni della Città metropolitana selezionati - per prendere in affido temporaneo la piantina forestale per la quale si erano prenotati. Le piantine distribuite sono bagolaro, biancospino, carpino bianco, ciliegio canino, olmo bianco, pado, salice rosso o sanguinello. Per la seconda edizione di Custodiscimi è stato registrato un grande interesse anche da parte di nuovi partecipanti: circa il 77 per cento degli aderenti corrisponde a nuovi custodi. I custodi si prenderanno cura delle piccole piante per i prossimi mesi fino a ottobre, grazie anche ai consigli e al supporto degli agronomi ed esperti di Forestami. Dopo una verifica dello stato di salute delle piantine riconsegnate, queste verranno destinate ai progetti di piantagione di Forestami 2023-2024, contribuendo così a dar vita a nuovi boschi urbani nel Comune di Milano e sicuramente nei Comuni di Rosate, Inveruno, Albairate (tre Comuni che aderiscono all'iniziativa Custodiscimi 2023), in cui, salvo impedimenti, saranno organizzate piantagioni collettive per coinvolgere ancora una volta i cittadini. La programmazione di Forestami per la stagione 23-24 è ancora in fase di definizione, ci saranno quindi ulteriori opportunità di coinvolgimento in altre piantagioni. Alla base dell'iniziativa, tra Forestami e i cittadini vi è un "patto di custodia" che intende valorizzare il pregio della partecipazione e suggellare una relazione fondata sui principi della fiducia reciproca, della responsabilità, della sostenibilità e della piena e tempestiva circolarità delle informazioni. (segue) (Com)