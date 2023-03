Milano: 2.500 cittadini hanno ritirato le piantine per la seconda edizione di Custodiscimi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presso il punto di ritiro di Cascina Nascosta nel Municipio 1 di Milano si sono incontrati alcuni dei rappresentanti degli enti promotori di Forestami e dell'iniziativa Custodiscimi: Gianluca Marco Comazzi, assessore al Territorio e sistemi verdi Regione Lombardia; Giorgio Mantoan, consigliere Delegato a Politiche Giovanili, Rapporti con Sistema delle Università e Progetto Forestami; Elena Grandi, assessora all'Ambiente e Verde del Comune di Milano; Stefano Boeri, Presidente del Comitato Scientifico di Forestami; Alessandro Fede Pellone, Presidente ERSAF Lombardia; Barbara Meggetto, Presidente Legambiente Lombardia; Marzio Marzorati, Presidente Parco Nord Milano. "La Regione Lombardia - ha commentato Gianluca Comazzi, assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi - ribadisce il proprio sostegno a iniziative importanti come 'Custodiscimi'. Sono eventi rilevanti per la valorizzazione della natura e per la promozione dei principi della salvaguardia dell'ambiente. Da assessore al Territorio e Sistemi Verdi non posso che guardare positivamente a questo genere di progetti che permettono ai cittadini di agire per realizzare un futuro più sostenibile per tutti noi". (segue) (Com)