Milano: 2.500 cittadini hanno ritirato le piantine per la seconda edizione di Custodiscimi (3)

21 luglio 2021

- "Vogliamo rendere sempre di più il nostro territorio una realtà - ha sottolineato Giorgio Mantoan, consigliere delegato a politiche giovanili, rapporti con sistema delle università e progetto Forestami: in cui il verde e gli alberi sono elemento centrale per la qualità della vita e per la salute dei cittadini. Con gli interventi di piantagione realizzati in questi anni, Città metropolitana ha un ruolo da protagonista su questo tema. Ma promuovere questa visione richiede il contributo di tutti ed è proprio questo il messaggio di Custodiscimi: attraverso un'azione semplice e concreta, prendersi cura di una piantina per qualche mese, tutti possono contribuire all'obiettivo comune, realizzare nuovi boschi urbani e migliorare la realtà in cui viviamo". Infine per Elena Grandi, assessora all'Ambiente e verde del Comune di Milano "è sempre più forte il desiderio di partecipazione attiva alla cura del verde espresso dai cittadini e dalle cittadine. È un entusiasmo che tocchiamo con mano e che sottolinea una voglia reale di essere parte del bello della città. Come Amministrazione comunale stiamo pensando a forme concrete di collaborazione che, sull'esempio di Custodiscimi, vedano impegnati insieme l'ente pubblico e la collettività, favorendo prima di tutto una maggiore conoscenza delle piante". (Com)