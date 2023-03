Francia: scontri tra manifestanti e forze dell'ordine nel distretto di Sainte-Soline

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel distretto rurale di Sainte-Soline, nell'ovest della Francia, ci sono stati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine nel corso di una protesta perla costruzione di un grande serbatoio d'acqua per l'irrigazione agricola. Migliaia di manifestanti si sono presentati oggi sul sito del previsto bacino idrico, che già nei mesi scorsi era stato teatro di proteste e scontri. Le autorità del distretto di Sainte-Soline avevano istituito un divieto di assembramento nell'area, aspettandosi l'arrivo di migliaia di manifestanti. La polizia ha sparato gas lacrimogeni per respingere alcuni dei partecipanti alla protesta che hanno lanciato fuochi d'artificio mentre attraversavano i campi per avvicinarsi all'area di costruzione recintata. Il governo ha schierato oltre 3.000 poliziotti per la manifestazione, ha detto il ministro dell'Interno Gerald Darmanin. (Frp)