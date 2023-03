Milano: La Russa (Aci), Costituire una "centrale permanente" contro smog in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Costituire una 'centrale permanente' dedicata solo ed esclusivamente al contrasto dell'inquinamento dell'aria a Milano e nella Città metropolitana". Con questa proposta Geronimo La Russa, presidente dell'Aci di Milano, interviene nel dibattito sul traffico e la sostenibilità ambientale. "Comune di Milano e Regione Lombardia, che non sono condizionati da imminenti scadenze elettorali, che inevitabilmente farebbero prevalere posizioni ideologiche - spiega Geronimo La Russa - creino un organismo 'ad hoc' che, andando oltre quello che viene definito 'tavolo aria', coinvolga tutti gli attori principali preposti a questa materia che lavori quotidianamente solo ed esclusivamente per trovare soluzioni riguardanti questo tema". "Dobbiamo abbandonare lo schema secondo cui, non appena, come in questi giorni - prosegue Geronimo La Russa - si rinnova la notizia di Milano come una delle città più inquinate del mondo, la stragrande maggioranza degli osservatori puntino l'indice contro le auto dimenticando, ad esempio, come moltissimi impianti di riscaldamento obsoleti e spesso fuori regola siano i maggiori responsabili dell'imperversare dello smog".(Com)