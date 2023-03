Imprese: Tajani in Friuli, lavoriamo per rafforzare presenza nei Balcani occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sta cercando di "rafforzare la nostra presenza" a livello imprenditoriale nell'area dei Balcani occidentali, ed in questa prospettiva Simest aprirà la sua prima sede a Belgrado per accompagnare le nostre aziende in Serbia. Lo ha ricordato il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando a Confartigianato a Cividale del Friuli, nel quadro della sua visita in Friuli Venezia Giulia. "Siamo convinti di poter dare un servizio a tutto il vostro mondo, quello delle Pmi e in generale delle imprese che hanno bisogno di essere accompagnate" nell'esplorazione di nuovi mercati, ha detto Tajani, ribadendo che al governo "stiamo lavorano a 360 gradi in tutto il Mediterraneo, incluso in Egitto". Tajani ha ricordato che di recente ha incontrato gli ambasciatori dell'America latina, di Usa e Canada, che a inizio aprile si terrà a Roma la riunione di tutti i ministri degli Esteri dei Paesi nei Balcani occidentali che sono candidati ad entrare nell'Unione europea.(Res)