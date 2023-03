Pd: Bonaccini, a Schlein ho consigliato prudenza, tenga conto malumori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elly Schlein “mi ha rappresentato il suo orientamento sui capigruppo la settimana scorsa e mi sono sentito in dovere di consigliarle subito prudenza”. A dirlo è stato il presidente del Partito democratico, Stefano Bonaccini, nel corso della riunione con gli esponenti democratici che hanno sostenuto la sua mozione congressuale. “Non perché - ha aggiunto secondo quanto si apprende - creda che spetti a me dare pagelle sui nomi, ma perché penso che coi gruppi parlamentari vada costruito un rapporto positivo: da un lato rispettoso della linea uscita al congresso ma al tempo stesso rispettoso dell'autonomia dei gruppi e degli orientamenti che ci sono. Costruire questa sintonia - ha aggiunto - a me non pare così difficile se si fanno i passaggi giusti e non si calano dall'alto proposte chiuse e indiscutibili. Nei giorni scorsi ho sentito numerosi di voi ed ho registrato i malumori che sono emersi anche in queste ore. Ho ritenuto di rapressentare questo quadro problematico ad Elly perché ne tenesse conto. E ho ritenuto di aspettare a riunirci perché non credo, per le cose che ho detto in premessa, che il nostro compito sia organizzare i malumori e il dissenso, ma rappresentare ad Elly il quadro delle valutazioni che emergono, al solo fine di non sbagliare. E se ci riesce anche di individuare delle possibili soluzioni”, ha concluso. (Rin)