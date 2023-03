Africa-Usa: al via il tour della vicepresidente Harris in Ghana, Tanzania e Zambia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, è partita oggi, 25 marzo, per un tour africano che la porterà in visita ufficiale in Ghana, Tanzania e Zambia fino al prossimo 2 aprile. Lo riferisce in una nota la Casa Bianca, precisando che nel viaggio Harris sarà accompagnata dal marito Douglas Emhoff. Harris farà tappa ad Accra, Dar es Salaam e Lusaka per una missione che avrà l’obiettivo di dare seguito agli impegni raggiunti in occasione del vertice Usa-Africa che il presidente statunitense Joe Biden ha ospitato a Washington nel dicembre 2022. Il viaggio, spiega ancora la Casa Bianca, intende rafforzare i partenariati degli Stati Uniti in tutta l’Africa e farà avanzare la reciproca condivisione sforzi per la sicurezza e la prosperità economica. (segue) (Was)