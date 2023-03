Africa-Usa: al via il tour della vicepresidente Harris in Ghana, Tanzania e Zambia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il viaggio, che si svolgerà in collaborazione con i governi africani e il settore privato, la vicepresidente porterà avanti gli sforzi per espandere l’accesso all’economia digitale, sostenere l’adattamento climatico e la resilienza e rafforzare i legami commerciali e gli investimenti, anche attraverso l’innovazione, l’imprenditorialità e l’economia dell’emancipazione femminile. Durante il suo tour Harris incontrerà il presidente ghanese Nana Akufo-Addo, l’omologa della Tanzania Samia Hassan e quello zambiano Hakainde Hichilema, con l’obiettivo di discutere le priorità regionali e globali, mettendo al centro dei colloqui “il nostro impegno condiviso per la democrazia, una crescita economica inclusiva e sostenibile, la sicurezza alimentare e gli effetti della guerra” russa in Ucraina. Il numero due del governo Biden rafforzerà infine i legami interpersonali e si impegnerà con la società civile, inclusi giovani leader, i rappresentanti delle imprese, gli imprenditori e i membri della diaspora africana. (Was)