Svizzera: ministra Finanze, necessaria fusione Ubs-Credit Suisse per stabilizzare situazione

- La ministra delle Finanze svizzera, Karin Keller-Sutter, ha difeso la fusione tra Ubs e Credit Suisse, spiegando come la legge d'emergenza sia stata necessaria per stabilizzare la situazione. "Credit Suisse non sarebbe sopravvissuto", ha affermato la ministra in un'intervista al quotidiano "Neue Zuercher Zeitung", evidenziando come fosse importante trovare una soluzione rapida ai problemi della banca. "Senza una soluzione, le transazioni di pagamento di Credit Suisse in Svizzera sarebbero state interrotte, forse addirittura crollate, e gli stipendi e le bollette non avrebbero più potuto essere pagati", ha affermato. Keller-Sutter ha affermato che il Consiglio federale esecutivo del governo svizzero "si è spinto solo quanto era assolutamente necessario per raggiungere l'obiettivo della stabilizzazione". (Geb)