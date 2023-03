Ucraina: Tajani, quando guerra sarà finita, Italia deve essere protagonista della ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando finirà la guerra in Ucraina, l’Italia dovrà essere protagonista della ricostruzione. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso di un evento di Confartigianato a Cividale del Friuli. “Prima o poi la guerra” in Ucraina finirà “e noi che abbiamo fatto tanti sacrifici dal punto di vista economico - abbiamo accolto quasi 200 mila ucraini in Italia - dovremo essere protagonisti della ricostruzione”. “Anche questa è un’opportunità, non possiamo lasciare la ricostruzione” solo a imprese di Francia, Germania, Stati Uniti o Regno Unito, ha rilevato Tajani, sottolineando come da tempo sia partito il lavoro insieme ad altri dicasteri “per organizzare questa grande conferenza per mettere in movimento un’azione italiana per la ricostruzione dell’Ucraina”. "Questo credo che possa interessare molto il mondo dell’artigianato”, per le tante opportunità “che dobbiamo saper cogliere, con la nostra qualità”. Il governo dovrà dare “copertura politica” alle aziende, sostenendole e accompagnandole, come già evidenziato per quanto riguarda le iniziative dei Balcani. (Res)