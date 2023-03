Pd: Bonaccini, attendiamo di vedere come Schlein comporrà quadro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario Elly Schlein “mi ha ribadito la sua volontà di arrivare ad una gestione unitaria e questo mi fa piacere. Mi sono detto disponibile anche nelle prossime ore a confrontarci per fare passi avanti, se siete d'accordo anche voi, in modo da arrivare a lunedì con un quadro più completo”. A dirlo è stato il presidente del Partito democratico, Stefano Bonaccini, nel corso della riunione con gli esponenti democratici che hanno sostenuto la sua mozione congressuale. “Molti di voi - ha scandito - mi hanno chiesto in questi giorni di vederci: ho temporeggiato un po' per capire se ci veniva offerto un quadro un po' più chiaro che ancora non c'è. Però, prima di partire per qualche giorno in una missione in Texas che avevo fissato da mesi, ho pensato fosse giusto raccogliere questo appello e dirvi che, se lo ritenete utile, mi muoverei come la segretaria mi ha proposto ancora stamattina: proseguire nel confronto per capire come intende comporre il quadro complessivo nelle prossime ore, auspicabilmente da qui a lunedì”, ha concluso. (Rin)