Superbonus: Tajani, con governo Conte erogati crediti senza controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “governo Conte ha scritto le regole sul superbonus che dovevano incentivare il rilancio dell’edilizia, che è cosa giusta - dopo la crisi Covid-19 -. Il fatto è che si davano soldi senza controlli”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel corso di un evento di Confartigianato a Cividale del Friuli. “Ahimè, ci siamo trovati davanti a situazione preoccupante. Tanti soldi, invece di ricostruire le facciate, andavano all’estero. Abbiamo trovato un buco da 9 miliardi”, ha affermato, indicando che così si “rischia di mettere in difficoltà tutto il sistema”. Tuttavia, ha proseguito il titolare della Farnesina “abbiamo a cuore i destini delle imprese e adotteremo tutte le iniziative possibili per cercare di disincagliare i crediti. Non è facilissimo perché ci rendiamo conto ogni giorno che hanno compiuto dei disastri. C’è gente che se n’è approfittata. Cercheremo di riparare per aiutare le imprese che ne hanno bisogno”. Nel quadro del sostegno alle imprese, il governo si è impegnato riducendo il caro bollette, introducendo un tetto al prezzo del gas e garantendo forniture alternative.(Res)