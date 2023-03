Energia: Tajani, “vogliamo che l’Italia diventi un hub energetico”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo vuole far sì che l’Italia diventi un hub energetico, soprattuto il sud, per poi trasferire fonti energetiche in tutta Europa. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, a Cividale del Friuli. “Per noi le imprese sono centrali nel nostro Paese, soprattutto i circa 4 milioni di Pmi. Conosco bene qual è l’importanza del vostro ruolo, abbiamo cercato di agevolarvi tagliando il cuneo fiscale fino al 3 per cento”, ha concluso. (Res)