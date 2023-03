Ciad: un altro ribelle del gruppo Fact muore in carcere, è il 17esimo in due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro combattente del Fronte per l'alternanza e la concordia del Ciad (Fact) è morto in carcere durante la detenzione. Lo riferisce in una nota il movimento, accusato dalla giunta militare al potere di aver ucciso l'ex presidente Idriss Déby e che lo scorso anno aveva avviato un'offensiva contro il figlio, Mahamat, che dall'aprile del 2021 è presidente di transizione del Paese. "Portiamo all'opinione pubblica la morte di uno dei nostri prigionieri Hassan Ousmane Dagouba, 40 anni", scrive il Fact in una nota inviata ad "Agenzia Nova", precisando che il detenuto è morto ieri sera intorno alle ore 23 nella sua cella nel carcere di massima sicurezza di Klessoum, dove sono rinchiusi i combattenti del Fronte accusati di omicidio e sovversione. Ad oggi secondo il Fact sono in totale 17 i detenuti del gruppo morti "in carcere a causa di trattamenti crudeli e degradanti". Il gruppo sottolinea le condizioni carcerarie non rispettose della convenzione di Ginevra cui sono sottoposti i ribelli e chiedono alle organizzazioni umanitarie "di occuparsi della situazione dei nostri prigionieri". Il gruppo ritiene l'amministrazione penitenziaria corresponsabile di queste morti, non avendo le autorità acconsentito l'accesso alle cure. (segue) (Res)