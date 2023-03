Ciad: un altro ribelle del gruppo Fact muore in carcere, è il 17esimo in due anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 21 marzo, il tribunale militare di N'Djamena ha condannato all'ergastolo i combattenti del Fact, nel quadro del processo lampo cui sono stati sottoposti perché accusati di aver ucciso l'ex presidente Idriss Deby nell'aprile del 2021 durante la loro offensiva contro il governo. Il processo, che la direzione del Fact ha definito "una farsa", è stato aperto a carico di 454 combattenti accusati di aver lanciato nel 2021 un'offensiva per rovesciare l'allora presidente Idriss Deby e di averlo poi ucciso in battaglia, si è aperto lo scorso 13 febbraio. Le udienze si sono svolte all'interno dello stesso carcere militare di massima sicurezza di Klessoum. I ribelli sono dovevano rispondere dei reati di terrorismo, arruolamento di bambini soldato, mercenarismo, indebolimento della sicurezza dello stato e assassinio di un presidente in carica. Dopo la morte di Deby, una giunta militare guidata dal figlio Mahamat ha preso il potere nel Paese. I negoziati con i ribelli - che hanno boicottato il dialogo nazionale e chiedono il rilascio dei colleghi detenuti - sono stati fino ad ora in stallo. (Res)