Auto: Bonelli (Avs), disastro politico-diplomatico Meloni in Ue

- "Ora è ufficiale, c'è l'accordo sull'auto elettrica tra Germania e Unione Europea: l'Italia ne esce drammaticamente sconfitta. Abbiamo assistito ad una strategia, quella della presidente Meloni, non perdente ma evidentemente folle, che ha portato a favorire la Germania con gli e-fuel , ovvero i carburanti sintetici di cui è una grande produttrice". Lo afferma in una nota, Angelo Bonelli co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, che spiega: "Il disastro diplomatico e politico dell'Italia, di cui si devono assumere la responsabilità Giorgia Meloni e il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, è davanti agli occhi di tutti. Ricordo che se la presidente Meloni invece di ridere in aula ci avesse ascoltato avrebbe avuto l'opportunità di valutare bene quel che si decideva in Europa: nel mio intervento avevo spiegato perché i carburanti sintetici costano oltre 10 euro al litro. Questa tipologia di carburanti - prosegue Bonelli - può essere competitiva solo con forti incentivi di Stato, come per altro sostiene il 'ministro ombra' dell'Ambiente, Roberto Cingolani. Fortunatamente almeno i biocarburanti, che sono un assalto all'Africa e ai suoi terreni sottraendo cibo alle popolazioni che soffrono la fame, sono stati esclusi dall'Unione Europea". (segue) (Com)