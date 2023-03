Auto: Bonelli (Avs), disastro politico-diplomatico Meloni in Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La manovra della premier - aggiunge Bonelli - non è riuscita a favorire le multinazionali nostrane come Eni, cosa che ha sempre fatto in ogni sua azione 'proteggendo' le fonti di energia fossile e contrastando ogni buona politica per la transizione green. Purtroppo, Giorgia Meloni viene in Parlamento a rappresentare le proposte sul Consiglio Europeo facendo uno show che nulla ha a che vedere con la politica e il Consiglio. Con queste premesse in Europa viene sconfitta questa posizione contro l'auto elettrica dell'Italia, nonostante le maggiori case automobilistiche stiano avviando processi di conversione verso l'elettrico, come precisato anche oggi dalla Renault. Di fronte a questo disastro politico diplomatico, qualcuno si dovrá assumere le proprie responsabilità politiche per i No alla transizione ecologica, alla modernizzazione e all'innovazione di questo governo di destra: lo faccia la premier Meloni oppure continuerà a far pagare un duro prezzo economico, industriale e ambientale all'Italia", conclude. (Com)