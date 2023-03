Difesa: Battilocchio (Fi): a Gibuti impegno eccezionale dei nostri militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari italiani operativi nella base di supporto a Gibuti "stanno portando avanti un lavoro eccezionale in quest’area così strategica per le dinamiche internazionali". Lo ha dichiarato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e membro della Commissione Esteri, in visita alla Base militare italiana. Battilocchio ha sottolineato che l'impegno italiano nel Paese è "riconosciuto ed apprezzato dalle autorità locali" per la "proficua e positiva sinergia con il nostro Paese". "Un lavoro portato avanti anche in collaborazione con i nostri partners europei per promuovere sicurezza, legalità e cooperazione internazionale. È la strada giusta” ha concluso il parlamentare forzista. (Res)