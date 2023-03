Ucraina: gruppo Paesi creditori proroga sospensione pagamento servizio debiti fino a 2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo dei creditori dell'Ucraina ha prorogato la sospensione dei pagamenti del servizio del debito del Paese fino al 2027, in seguito alla decisione del Fondo monetario internazionale (Fmi) di fornire a Kiev un pacchetto di prestiti quadriennali. Lo ha reso noto oggi il ministero delle Finanze francese. Il gruppo dei creditori ha tenuto una riunione alla presenza di rappresentanti dell'Fmi e della Banca Mondiale, durante la quale ha annunciato la proroga della moratoria sul debito per l'Ucraina dal primo agosto 2022 per il periodo del programma del Fondo monetario, che scadrà nel 2027, ha dichiarato il dicastero francese. (Frp)