Russia-Turchia: Cremlino, Putin e Erdogan hanno discusso di cooperazione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di un colloquio telefonico, il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan hanno espresso soddisfazione per le dinamiche positive dei legami economici bilaterali tra i due Paesi. Lo ha riferito il servizio stampa del Cremlino, secondo cui i due capi di Stato hanno discusso delle forniture di gas e della costruzione della centrale nucleare di Akkuyu. "Sono stati discussi i temi attuali del partenariato russo-turco in vari campi. È stata espressa soddisfazione per le dinamiche positive dei legami commerciali ed economici, la riuscita attuazione di progetti strategici congiunti nel settore energetico, comprese le forniture di gas e la costruzione della centrale nucleare di Akkuyu in Turchia", ha rilevato il Cremlino. Erdogan ha inoltre accolto favorevolmente l'estensione dell'accordo per l'esportazione di grano ucraino dai porti del Mar Nero per altri 60 giorni. (Rum)