Bulgaria: manifestanti a Sofia chiedono messa in stato di accusa per presidente Radev

- Circa 500 persone si sono riunite a Sofia nella serata di venerdì per chiedere l'impeachment del presidente della Bulgaria, Rumen Radev. I manifestanti, riuniti dal partito europeista Boec, hanno accusato Radev di tradimento nazionale a causa della sua posizione sulla guerra in Ucraina. "Per dimostrare che siamo uno stato sovrano, Radev non fornisce carri armati, difesa aerea o aerei da combattimento all'Ucraina", ha detto Georgi Georgiev, esponente del Boec.(Seb)