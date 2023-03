Difesa: giurano gli allievi della Scuola militare Teulié (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “Teulié” è una delle due Scuole militari dell’Esercito cui si accede attraverso un concorso pubblico il cui bando annuale è di imminente emanazione. Offre agli studenti dei licei classico e scientifico l’opportunità di frequentare il triennio di studi garantendo una profonda preparazione scolastica in linea con i programmi didattici previsti dal Miur e, in aderenza alla sua missione, ne cura anche la formazione fisica e morale attraverso la vita in convitto, incentrata sul rispetto delle regole sancite dal codice di comportamento militare. Da quest’anno, inoltre, nel bando di concorso di prossima uscita, sarà introdotto nell’ambito del liceo scientifico l’indirizzo “Scienze Applicate” che prevede l’incremento delle discipline informatiche e scienze naturali. (Com)