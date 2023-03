Lavoro: rider e caporalato digitale, scoperte 92 cessioni illecite di account

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blitz contro il caporalato digitale in tutta Italia: scoperte dai carabinieri 92 cessioni illecite di account. Ieri sera, i militari del comando Carabinieri per la tutela del lavoro unitamente a tutti i comandi provinciali Carabinieri dell’Arma territoriale e con il concorso di diverse polizie locali, hanno effettuato un controllo straordinario in tutti i capoluoghi di provincia e nei principali centri abitati della penisola finalizzato ad individuare forme di sfruttamento lavorativo realizzate attraverso la cessione delle credenziali di accesso alle piattaforme di food delivery per l’esercizio dell’attività di ciclo fattorino (più comunemente conosciuti come “rider”). L’attività rappresenta l’evoluzione delle verifiche avviate a cura del nucleo Carabinieri ispettorato del lavoro di Milano unitamente alla Polizia locale del capoluogo nel settembre del 2019, a seguito del coinvolgimento di alcuni ciclo fattorini in incidenti stradali nella città di Milano anche mortali, e svolte in coordinamento con la Procura della Repubblica di Milano. Nel corso dei controlli eseguiti a Milano tra il luglio e l’ottobre 2022 finalizzati a verificare l’effettivo e perdurante rispetto da parte delle piattaforme degli obblighi a loro imposti è emersa l’esistenza di nuove forme di “caporalato digitale” attraverso l’illecita cessione di account. (segue) (Rer)