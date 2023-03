Lavoro: rider e caporalato digitale, scoperte 92 cessioni illecite di account (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, i Carabinieri hanno verificato la presenza del fenomeno della cessione di account trasversalmente sull’intero territorio nazionale, concentrato soprattutto nel centro-nord Italia con le dinamiche già evidenziatesi a Milano, in quanto su 823 lavoratori stranieri controllati, 92 di questi sono risultati in cessione di account per una percentuale pari all’11,2 per cento. Sono state accertate 23 prestazioni lavorative fornite da persone irregolari rispetto alle norme di soggiorno sul territorio nazionale. Inoltre i Carabinieri hanno avviato le verifiche su oltre 1500 rider circa l’effettivo assoggettamento dei lavoratori a tutti gli obblighi in materia di sicurezza ed igiene ai sensi delle norme prevenzionistiche in materia. Infine, è stato controllato anche un minore che lavorava in cessione di account che è stato riaffidato al proprio genitore. (segue) (Rer)